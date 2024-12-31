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لبنان

شقير أمل أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:50
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عايد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اللبنانيين بحلول العام الجديد، متمنياً أن تطوى على غير رجعة مرحلة الأزمات.


وكتب شقير عبر حسابه على منصة "اكس": "أتوجه بالمعايدة القلبية لجميع اللبنانيين بحلول العام الجديد، وكلي أمل أن تطوى على غير رجعة مرحلة الأزمات والمعاناة والحزن والمآسي، وأن تفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان تبدأ بإذن الله بإنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني وبتشكيل حكومة سريعا لإنقاذ البلاد والتقدم بها الى كل ما هو جميل ويليق بالشعب اللبناني.كل عام والجميع بألف خير".
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