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لبنان

ضبط كميات كبيرة من السيجار المهرّب والمعسّل المزوّر في هذه المناطق

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:13
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان اليوم الثلاثاء، ان "جهاز مكافحة التهريب في "الريجي"، ضبط كميات كبيرة من السيجار المهرب والمزور والسجائر الإلكترونية والمعسل المزور والسجائر المهربة نتيجة عمليات دهم في سرعل- زغرتا ومرياطة وطرابلس والميناء في الشمال.
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وسطرت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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