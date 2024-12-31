الدفاع المدني: انتشال جثتي شهيدين من حي آل فاعور في الخيام

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه "في اليوم الثاني من الأسبوع الثالث من مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من إنتشال جثتي شهيدين من تحت الأنقاض في حي آل فاعور في بلدة الخيام، ونقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".وأشارت الى انه "ستستأنف صباح الغد عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في الموقع المذكور الى ان يتم العثور على جميع المفقودين". (الوكالة الوطنية)