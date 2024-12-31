توقيف المشتبه به في حادثة إحراق شجرة الميلاد في طرابلس

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بطرابلس المدعو "ع.ز"، المشتبه به في حادثة إحراق شجرة الميلاد على دوار النيني، حسب مندوبة "لبنان24".



عملية التوقيف نُفذت في منطقة باب الرمل، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة لكشف تفاصيل الحادثة وتحديد جميع المتورطين فيها.

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