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لبنان

ملف رفع ركام العدوان الاسرائيلي دخل مرحلة التنفيذ!

Lebanon 24
01-01-2025 | 02:15
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أن ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن الحكومة ترحّب "بكل أنواع المساعدات" في ما يتعلق بإعادة الإعمار.
وكتب حمية على منصة "إكس": "بعد اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان 23 أيلول 2024، نعلن أن ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ بعد إقرار دفتر الشروط والتعاميم الصادرة عن رئيس الحكومة".
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وأضاف "اليوم بدأنا مناقشة موضوع مسح الأضرار وآلية تحديد المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت كلياً أو جزئياً"، مؤكداً "أن ملف إعادة الإعمار يعد من الملفات الأساسية ويمثل أولوية للجميع، وعلينا العمل بشفافية، ونرحب كحكومة بكل أنواع المساعدات في ملف اعادة الإعمار".
 
وأعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، حسين الحاج حسن، أن كلفة إعمار المدن المدمرة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار.
 
واعلن أن حزب الله باشر بـ"حملة إعمار المدن المدمرة"، مشيراً إلى أنه "وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار تلك المدن".
 
وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، قد أعلن أن عملية مسح الأضرار قد باتت في مراحلها النهائية، مؤكداً أن "إعادة الإعمار مسؤولية وطنية، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها".

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