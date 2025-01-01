Advertisement

لبنان

ضبطت معهم كمية من المخدرات.. من أوقفت قوى الأمن قبل رأس السنة؟

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1300106-638713534047365484.jpg
Doc-P-1300106-638713534047365484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، ‏قامت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 30-12-2024، بحملة مداهمات في مناطق: الضبيّة، صبرا، والرويسات- الجديدة، أسفر عنها توقيف أربعة مروّجين من أصحاب السّوابق، وهم كلّ من: ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)، خ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني)، م. ش. (مواليد عام 1994، سوري)، ن. خ. (مواليد عام 2001، سوريّة).
Advertisement
بتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على كميّة متنوّعة من المواد المخدّرة (كوكايين، و"كريستال ميث"، وماريجوانا، وكيتامين، وحبوب مخدّرة)، إضافةً إلى أوراق نقديّة مزيّفة من فئة /20/ دولاراً أميركيًّا.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ". 
المصدر: الوكالة الوطنية
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2025-01-01
14:32 | 2025-01-01
14:20 | 2025-01-01
14:10 | 2025-01-01
13:59 | 2025-01-01
13:57 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24