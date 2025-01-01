الحواط: وعدي لكم المزيد من العمل ليبقى الفرح عنوان يوميات جبيل ولبنان

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نشر النائب زياد الحواط على صفحته على "انستغرام" صورة عن الاحتفالات أمس في مدينة جبيل وكتب:" جبيل بأهلها وزوارها غرقت في الفرح والأمل وهي تستقبل السنة الجديدة كما وثقّتها كاميرا نبيل اسماعيل.أتمنى لكم عاماً سعيداً .ووعدي لكم المزيد من العمل ليبقى الفرح عنوان يوميات جبيل ولبنان". (الوكالة الوطنية)