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لبنان

الحواط: وعدي لكم المزيد من العمل ليبقى الفرح عنوان يوميات جبيل ولبنان

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:48
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نشر النائب زياد الحواط على صفحته على "انستغرام" صورة عن الاحتفالات أمس في مدينة جبيل وكتب:" جبيل بأهلها وزوارها غرقت في الفرح والأمل وهي تستقبل السنة الجديدة كما وثقّتها كاميرا نبيل اسماعيل. 
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أتمنى لكم عاماً سعيداً . 
ووعدي لكم المزيد من العمل ليبقى الفرح عنوان يوميات جبيل ولبنان". (الوكالة الوطنية)
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