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لبنان

شبان يواصلون قطع الطريق احتجاجًا على توقيف أحد أبناء منطقتهم

Lebanon 24
01-01-2025 | 13:00
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أقدم عدد من الشبان لليوم الثاني على التوالي، على قطع الطريق العيرونية - علما، وذلك احتجاجًا على استمرار توقيف أحد أبناء المنطقة لدى الأجهزة الأمنية، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".

ووفقا للمعلومات، طالب المحتجون بإخلاء سبيل الموقوف، مؤكدين استمرار تحركهم حتى تحقيق مطلبهم، وبعدها تم إعادة فتح الطريق أمام السيارات.
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