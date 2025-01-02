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لبنان

"حزب الله" بدأ بمعالجة "بعض الاخطاء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2025 | 01:45
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بدأ "حزب الله" واللجنة المشرفة على التعويضات مراجعة بعض الأخطاء التي حصلت في الملف من اجل تصحيحها ومنع تكرارها، وهذا ما سيظهر خلال ايام قليلة لدى المتضررين، وفق ما افادت مصادر معنية.
وتقول المصادر ان السرعة في مسح الاضرار تسببت ببعض الاشكالات التي يمكن تعويضها وتصحيحها بسرعة، اذ ان القرار هو التعويض الكامل على المتضررين من دون اي تقصير.
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وتعتقد المصادر ان مسألة اعادة الاعمار ستكون اكثر سهولة من عملية الترميم لانه عندها سيكون هناك مبلغ مقطوع لكل وحدة سكنية مدمرة ولن تكون هناك اي اخطاء بالتقدير.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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