سليمان: لعدم توريط لبنان في صراعات المحاور مرة بعد مرة

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة اليوم الاول من العام الجديد. الشيخ نعيم قاسم يعطي فرصة للدولة لتثبت نفسها. ينبغي ألا تكون الفرصة فقط في جنوب الليطاني؟ الامام الخامنئي: نستمر في دعم المقاومة الصامدة في لبنان. ليت هذا الدعم يكون لجميع اللبنانيين المنكوبين وللدولة المتعثرة، حتى لا تسمح لاحد بأن يورط لبنان في صراعات المحاور مرة بعد مرة".

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