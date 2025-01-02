الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في بلدة بيت ليف.. وتقدّم باتجاه مجدل زون

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المنازل في بلدة بيت ليف بقذيفتي "ميركافا".وكانت المعلومات أشارت إلى أن دورية إسرائيلية معززة بدبابات "ميركافا" وجرافة توغلت إلى أطراف بلدة بيت ليف، حيث قامت بتفتيش بعض المنازل والأحراج في هذه البلدة التي لم يبلغها الجيش الإسرائيلي خلال عملية التوغل البري.وفي السياق عينه، أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أن قوة إسرائيلية مزودة بجرافتين تقدمت باتجاه بلدة مجدل زون الجنوبية.