جعجع لنعيم قاسم: الدولة أنتم اتخذوا الموقف المناسب

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية على منصة "إكس": "قال الشيخ نعيم قاسم أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكِّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. شيخ نعيم، الدولة هي أنتم الآن. لديكم الأكثرية الساحقة داخل الحكومة، اتخذوا الموقف المناسب".

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