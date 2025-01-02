بري تابع مع الجنرال جيفيرز التطورات الميدانية واستقبل وزير خارجية فرنسا والسفير البابوي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. وتم عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الإتفاق .واستقبل بري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.والتقى رئيس المجلس السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا وبحث معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.وسلم السفير بورجيا، الرئيس بري رسالة قداسة البابا فرنسيس في اليوم العالمي الثامن والخمسين للسلام وكتابا حول مذكراته.