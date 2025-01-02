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لبنان

لحود تابع أوضاع قطاع الدواجن وصناعته

Lebanon 24
02-01-2025 | 08:08
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عقد المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود اجتماعا لمتابعة قطاع الدواجن وصناعته في وزارة الزراعة، بمشاركة وفد مشترك من النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدواجن برئاسة النقيب ويليام بطرس وممثلين عن منتجي ومصنعي الدواجن في لبنان، في حضور مدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم، رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار، رئيس دائرة الحجر الصحي البيطري اكرم وهبي ورئيسة دائرة تربية الدواجن عبير سيروان. وتم البحث في الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية الانتاج الوطني للدواجن.
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واكد لحود خلال الاجتماع، "حرص وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على حماية قطاع الدواجن وتطويره"، واشاد بـ"منتجي الدواجن وباستثمارهم وتضحياتهم رغم الازمات التي يعيشها لبنان"، وشدد على "بذل كل المساعي اللازمة من قبل الوزارة لدعم قطاع الدواجن".

من جهته، شكر بطرس الوزير الحاج حسن ولحود وفريق عمل الوزارة على "الاجتماع المثمر وعلى جهودهم على مر السنين ودعمهم لقطاع الدواجن الذي ساهم بتخفيض كبير لمصنعات الدواجن المستوردة، مما شكل حافزا امام تطوير قطاع الدواجن في لبنان وحمايته"، وتمنى "الاستمرار بهذا النهج مما يكفل حماية القطاع"، واشاد بـ"الكتب الموجهة من قبل وزير الزراعة الى الوزارات والاجهزة المختصة لضبط التهريب وحماية الانتاج الوطني".

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