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لبنان

المستقبل: توجيه الاتهامات للقضاء لحسابات خاصة وفئوية أمر مؤسف

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:53
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صدر عن "تيار المستقبل"، اليوم الخميس، بيان جاء فيه:
"لوحظ في الأيام الماضية، صدور مواقف سياسية تحاول الضغط على القضاء اللبناني وإعطاء  بعض القضايا أبعادا لا تمت إلى تطبيق القانون بصلة، ولا تراعي التزام لبنان الاتفاقيات الأمنية والقانونية الموقعة مع أشقائه في الدول العربية".
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أضاف: "إن قيام البعض بتوجيه الاتهامات للقضاء لحسابات خاصة وفئوية، بدل الإشادة بعمل القضاء في تنفيذ القوانين، أمر يدعو إلى الأسف الشديد، ويدعونا إلى دعوة الجميع، لا سيما جهات لطالما كانت ترفع الصوت ضد التدخل في عمل القضاء، وتشتكي منه، إلى التزام منطق الدولة، وترك القضاء يقوم بعمله كاملا، تحت سقف القوانين المرعية الاجراء".

تابع: "والتزام لبنان تطبيق كل الاتفاقيات مع أشقائه العرب والعالم، وعدم استباق الأمور بمواقف لا وظيفة لها، إلا التحريض على القضاء والإساءة لصورته التي نحرص عليها، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى التمسك بالدولة واحترام كل مؤسساتها وسلطاتها، وفي مقدمها السلطة القضائية، لإعادة لبنان الى سكة التعافي والانتظام والتزام الشرعية العربية والدولية".
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