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لبنان
تدقيق
Lebanon 24
02-01-2025
|
17:00
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يجري التدقيق في عدد النواب الشيعة الذين سيشاركون في جلسة 9 ك2 الجاري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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