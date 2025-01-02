"تحذير اميركي": ممنوع أن يتدخل حزب الله بإعمار البقاع والجنوب

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كتبت منال زعيتر في" اللواء": كشف قيادي في حزب الله ان الحزب ليس عاجزا عن الرد الان لان الخروقات المستمرة غير مقبولة، والدولة والجهات الراعية للاتفاق لا تحرك ساكنا بهذا الخصوص، ولكننا تغاضينا من اجل شعبنا فقط وافساحا في المجال امام الوسطاء لحل الامر ولكن للصبر حدود ولا يختبر احد صبرنا بعد الستين يوما «نحن جاهزون ومستعدون وقدراتنا العسكرية ما زالت موجودة واليد على الزناد».لا يتوانى القيادي عن القول للداخل قبل الخارج اننا شركاء في الوطن ولكن هناك نقاط حمراء لا يمكن لاي جهة تجاوزها ،ولا يبتزنا اي طرف باعادة الاعمار واعادة اهلنا الى منازلهم، فنحن وضعنا الخطط لاعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع اجمل مما كانوا،وهذا موضوع غير قابل للنقاش والمساومة، وقد اوصل وزير العمل مصطفى بيرم الرسالة واضحة وحاسمة لمجلس الوزراء ومن يعنيهم الامر بان اليد التي ستمنع الاموال او اعادة الاعمار سنقطعها، مثلها مثل اليد التي تفكر ان تمتد الى سلاح حزب االله...فيما لم يعلق القيادي على رسائل الاميركيين للدولة اللبنانية حول تحذير واشنطن بوضع أي متعهد على لائحة العقوبات في حال تعاونه مع حزب الله في اعادة اعمار الضاحية ، كما أبلغت الجهات الأميركية مسؤولين لبنانيين بأنه ممنوع على الحزب التدخل في اعمار الجنوب والبقاع.