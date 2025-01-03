قيود سورية جديدة تعيد الفانات من معبر المصنع.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن عددًا كبيرًا من الفانات التي كانت في طريقها إلى سوريا عبر معبر المصنع قد عادت أدراجها، وذلك تنفيذًا للقرارات السورية الجديدة.



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وكانت قد انتشرت معلومات تشير إلى فرض قيود جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا. ومن بين تلك القيود، ضرورة الحصول على إقامة وحجز فندقي.