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لبنان

عمليتا نسف في محيط بني حيان وكفركلا ليلا

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:26
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نفذ العدو الاسرائيلي عند منتصف الليل، عملية نسف في محيط بلدة بني حيان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما نفذ عملية نسف كبيرة في كفركلا سُمع دويها في أرجاء الجنوب.
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عمليتا

وكفركلا

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