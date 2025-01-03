عمليتا نسف في محيط بني حيان وكفركلا ليلا

نفذ العدو الاسرائيلي عند منتصف الليل، عملية نسف في محيط بلدة بني حيان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



كما نفذ عملية نسف كبيرة في كفركلا سُمع دويها في أرجاء الجنوب.



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