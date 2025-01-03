إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1.416.000 ليرة لبنانيّة. (+2000)بنزين 98 أوكتان: 1.456.000 ليرة لبنانيّة. (+2000)المازوت: 1.332.000 ليرة لبنانيّة. (+9000)الغاز: 1.036.000 ليرة لبنانيّة.