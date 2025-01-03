الجيش: تفجير ذخائر في حقلَي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 3/1/2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا".