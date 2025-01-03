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لبنان

تلقى "ضربة".. هذا ما قاله مصدر إسرائيلي عن "حزب الله"

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:13
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قال مصدر إسرائيلي إن "حزب الله تلقى ضربة موجعة ومازال يحاول فهمَ حجم هذه الضربة".
 
وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف: "المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى".
 
وأشار إلى أن "حلقة النار التي أنشأتها إيران حول إسرائيل تضررت إلى حد بعيد".
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وتابع قائلاً: "لدينا استخبارات وبنك أهداف في إيران وأثبتنا أن لدينا القدرة".
 
وأضاف: "نستعد منذ سنوات عديدة لمواجهة محتملة مع إيران وهناك حاجة لتعاون دولي في قضية إيران". 
 
وقال: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في غزة فإن هذا قد يوقف الجولة الحالية مع الحوثيين لكنه لا ينهي المشكلة".
 
 

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