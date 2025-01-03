تلقى "ضربة".. هذا ما قاله مصدر إسرائيلي عن "حزب الله"

قال مصدر إسرائيلي إن "حزب الله تلقى ضربة موجعة ومازال يحاول فهمَ حجم هذه الضربة".

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف: "المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن "حلقة النار التي أنشأتها إيران حول إسرائيل تضررت إلى حد بعيد".

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وتابع قائلاً: "لدينا استخبارات وبنك أهداف في إيران وأثبتنا أن لدينا القدرة".

وأضاف: "نستعد منذ سنوات عديدة لمواجهة محتملة مع إيران وهناك حاجة لتعاون دولي في قضية إيران".

وقال: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في غزة فإن هذا قد يوقف الجولة الحالية مع الحوثيين لكنه لا ينهي المشكلة".