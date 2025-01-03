باسيل بحث في الملف الرئاسي مع شربل وبقرادونيان

ستقبل رئيس" التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي الوزير السابق مروان شربل وبحث معه في التطورات في ملف رئاسة الجمهورية.



Advertisement

كذلك استقبل الامين العام لحزب "الطاشناق" اغوب بقرادونيان وكان بحث في شؤون الإستحقاق الرئاسي.