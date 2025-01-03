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لبنان

باسيل بحث في الملف الرئاسي مع شربل وبقرادونيان

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:56
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ستقبل رئيس" التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي الوزير السابق مروان شربل وبحث معه  في التطورات في ملف رئاسة الجمهورية.
كذلك استقبل الامين العام لحزب "الطاشناق" اغوب بقرادونيان وكان بحث في شؤون الإستحقاق الرئاسي.
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