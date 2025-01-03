شمعون زار سامي الجميل: قائد الجيش المرشح الأبرز

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون وتمّ التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما الاستحقاق الرئاسي.أكد النائب شمعون بعد اللقاء "أهمية التشاور المستمر بين قوى المعارضة لتحديد المرشح الأمثل لمنصب رئيس الجمهورية، لما لهذا الموقع من دور محوري في تحديد مستقبل لبنان". وأوضح أن "المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات حازمة ومسؤولة بشأن المرشح الرئاسي الذي سيمثل تطلعات اللبنانيين ويقود البلاد نحو الاستقرار والخير".وأشار إلى أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون هو المرشح الأبرز"، متمنيًا أن "تتوافر الظروف الملائمة لتأمين انتخابه. وفي حال تعذر ذلك، العمل جارٍ على دراسة خيار بديل لاختيار شخصية قادرة على تمثيل رؤية المعارضة وقيادة البلاد بنجاح"، معرباً عن أمله في أن "تسفر المشاورات الجارية عن تحديد اسم بديل في حلول التاسع من الشهر الجاري".