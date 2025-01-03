"القوات": كل ما يتمّ تناوله بعيد كل البعد من الواقع

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:



صدر في الأيام الأخيرة الكثير من الكلام حول زيارة قام بها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي إلى المملكة العربية السعودية، وحيك أيضا الكثير من الروايات، فيما تؤكد الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أنّ كل ما يتمّ تناوله في هذا الصدد بعيد كل البعد من الواقع.

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