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لبنان

بيان من السفارة الاميركية بشأن زيارة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار... إطلعوا عليه

Lebanon 24
03-01-2025 | 07:54
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أعلنت السفارة الاميركية في بيان أن "رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني ، زاروا اليوم جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، 2024.  
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خلال الزيارة، قال الجنرال جيفرز: "أنا معجب للغاية بحرفية الجيش اللبناني وتفانيه، فهو يعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن وتفكيك الذخائر غير المنفجرة لكي يتمكن المواطنون اللبنانيون من العودة بأمان إلى ديارهم."  هذا وفي الأسابيع القليلة الماضية، أزال الجيش اللبناني أكثر من 9800 قطعة من الذخائر المتفجرة من أكثر من 80 موقعًا".

 
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