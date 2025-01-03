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لبنان

تجدّد الاشتباكات بين ⁧الجيش‬⁩ ومسلّحين عند الحدود الشرقية

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تجدّد الاشتباكات بين ⁧الجيش‬⁩ ومسلّحين من بلدة ⁧سرغايا‬⁩ عند الحدود الشرقية.
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