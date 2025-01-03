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لبنان

أبو جوده كلف رواد سلوم بتفتيش المصالح ودوائر محافظة البقاع

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:52
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا حمل الرقم 3/1 قضى بتكليف رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع الموجودة في مبنى المحافظة وخارجها بالإضافة الى مراقبة دوام الموظفين فيها وتلقي المراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على ان يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الاقل.
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يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 31/12/2025 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
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