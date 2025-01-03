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لبنان

إصابات للجيش بـ"اشتباكات الحدود".. بيانٌ جديد يُعلن

Lebanon 24
03-01-2025 | 11:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.
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