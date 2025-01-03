الموفد السعودي يصلُ إلى بيروت ولقاء مرتقب مع برّي

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ الموفد السعودي يزيد بن فرحان وصلَ إلى بيروت على رأس وفد، ومن المُقرَّر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

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