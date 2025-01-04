بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً.. اسرائيل لن تنسحب من الجنوب وهذا ما ستبلغه لاهالي القرى الحدودية

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قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الى انه من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم.