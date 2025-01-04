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لبنان
الرئيس سليمان: الطلب الى ايران اعلام اللبنانيين عن ماهية الاستراتيجية الجديدة للمقاومة
Lebanon 24
04-01-2025
|
03:01
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة اليوم الثالث من العام ٢٠٢٥، في حين يبشرنا وزير الخارجية الايراني هذا اليوم ان المقاومة ستعيد بناء قوتها جرى امتحان الجيش والقوى الامنية على المعابر فبعد اشكالية تفتيش الطائرة الايرانية، اطلت برأسها عصابات التهريب من الجهة السورية من الحدود السورية على معبر بلدة معربون غير الشرعي لمنع الجيش من اقفاله. أصر الجيش وجهاز امن المطار على تطبيق القانون وسقط جرحى من الجيش".
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وتابع: "بداية السنة جيدة، اصدق التمنيات بشفاء الجرحى و الطلب الى ايران اعلام اللبنانيين عن ماهية الاستراتيجية الجديدة للمقاومة واهدافها الوطنية. التحية للقوى الامنية، تفوح رائحة السيادة".
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