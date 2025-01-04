Advertisement

لبنان

بعد حادثة المطار.. كيف علقت "القوات"؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1301249-638716047807607817.jpg
Doc-P-1301249-638716047807607817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"علت أصوات كثيرة في الأيام الأخيرة على أثر تطبيق السلطات في مطار رفيق الحريري الدولي للقوانين المرعية الإجراء لجهة عدم السماح بدخول كميات كبيرة من الأموال خارج السياق القانوني للأمر".
Advertisement

تابع البيان: "وتجدر الملاحظة على هذا الصعيد الى أنّه لا يمكن لدولة أن ترسل أموالاً بهذه الطريقة إلى جهة لبنانيّة حزبيّة طائفيّة معيّنة، وكيف بالحري إذا كانت هذه الدولة هي إيران التي عليها عقوبات دوليّة، ودأبت على مدى العقود الثلاثة الماضية على التدخل المباشر في الشأن اللبناني وتغذية الصراعات في لبنان، وعدا عن اتهامها بأنّها تقف خلف أمور أخرى ليس المجال هنا لتعدادها".

اضاف: "وفي كافة الاحوال، وبمنطق أبسط بكثير، لا تستطيع الحكومة أن تفتح بابًا لتغلق على أثره مئتي باب من الأبواب الصديقة الفعلية للبنان والتي دأبت على مساعدته عمليًّا وفعليّا منذ نيله الاستقلال إلى اليوم".

ختم: "إنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية وجهاز أمن المطار قد تصرفوا هذه المرة تبعًا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا والقوانين المرعية الإجراء، ومن هذا المنطلق، على كافة الاحزاب والقوى والشخصيّات السيادية أن تقف وراء الذين اتّخذوا هذا التدبير وتدعمهم في مقابل تهديدات الفريق الآخر ومراجله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2025-01-04
12:57 | 2025-01-04
12:46 | 2025-01-04
12:40 | 2025-01-04
12:26 | 2025-01-04
11:56 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24