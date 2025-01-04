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لبنان

دعوة للاعتصام غداً.. "تيار الكرامة" يعلن تضامنه مع أهالي المعتقلين في طرابلس

Lebanon 24
04-01-2025 | 10:56
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أعلن "تيار الكرامة" انه سيتضامن وسيشارك في اعتصام اهالي المعتقلين في طرابلس غدا.
 
و في بيان له، أعلن أنّه "لطالما عبّر رئيس التيار النائب فيصل كرامي عن تضامنه ووقوفه الى جانب قضية الموقوفين والمعتقلين في السجون مراراً وتكراراً، بل وسعى مع الساعين ومع الاخوة اهالي الموقوفين والمعتقلين الى ايجاد حلّ حاسم لهذه القضية وتقدّم سابقاً مع الاخوة النواب في التكتل باقتراح قانون معجّل مكرّر لهذه الغاية. امّا وقد تأخّر حلّ هذا الملف بطريقة عادلة وحاسمة والذي يضمن العدالة والانصاف لجميع المعتقلين والموقوفين، وخصوصاً المعتقلين الذين لم يعرضوا على المحاكمة، رغم انقضاء سنوات عديدة على اعتقالهم ولم يحاكموا".
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ودعا  التيار الى "المشاركة غداً في الوقفة التضامنية التي ستقام في طرابلس - ساحة عبد الحميد كرامي (النور) عند الواحدة بعد الظهر، لإعلاء الصوت والتعبير عن موقفنا وتضامننا مع قضية الموقوفين".

وختم البيان: "سنستمر في عملنا السياسي الداعم لهذه القضية لنواكب التحركات في الشارع، على امل ان نصل جميعاً الى الخواتيم السعيدة باذن الله".
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