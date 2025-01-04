تفاصيل زيارة هوكشتاين لبيروت.. "لبنان24" يكشف برنامجها

علم "لبنان24" أنَّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيصلُ إلى بيروت بعد ظهر يوم الإثنين على أن يتوجه فوراً إلى الجنوب.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ هوكشتاين وبعد زيارته الجنوب، سيتجهُ فوراً إلى بيروت حيث يجتمع مساء مع كل من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري.