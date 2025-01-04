تفاهم "أمل" و "حزب الله" حول الاستحقاق الرئاسي.. قاسم: قد ينفد صبرنا

سجل في اللقاءات العلنية ذات الصلة بالاستحقاق لقاء تنسيقي علني بين "حزب الله" وحركة "أمل" للمرة الأولى منذ نهاية الحرب مع زيارة وفد من "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد لعين التينة أمس.

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وأوضح رعد "نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة وأكّدنا وجوب مقاربتنا للإستحقاق الرئاسي بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين "حزب الله" و"أمل"، وأضاف: "نؤكد أننا ماضون على نهج الشهداء ولن نبدل في ثوابتنا"، داعيا الى ان "نستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع".

وقال: الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني، وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع. أضاف رعد أنّ "الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية".

وتطرق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها مساء أمس الى موضوع رئاسة الجمهورية، فشدد على "اننا حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون في جلسات مفتوحة ولا فرصة للإلغائيين".

وقال إننا "نعمل على أساس تكريس الوحدة والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا"، مؤكداً أنَّ "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه".

وشدد على أن "لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء الـ 60 يوماً"، مؤكدًا أن "صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد".

وأشار الى أن "مسؤولية الدولة ونحن منها أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل وتطبق الاتفاق"، كما لفت الى أن "المقاومة قوية وإمكاناتها موجودة".وقال: "معنوياتنا عالية رغم الجراح والآلام والمهم أن المشروع لم يسقط".





بدوره، أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان "تثمر جلسة المجلس النيابي المقررة الخميس المقبل، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، تخدم تطلّعات اللبنانيين وتثبّت اركان الدولة"، وقال: "تأييدنا العماد جوزف عون هو انسجام مع قناعتنا بمقتضيات المرحلة وبلوغ الاستقرار والأمن، بحيث لا تزال تواجه اللبنانيين تحديّات جمّة".