سوريون يتسللون يومياً عبر الحدود.. وهذا ما يقومون به في عكار

اشتكى عدد من أهالي عكار من "مجزرة بيئية" تحصل في الجهة الجنوبيّة للنهر الكبير وتحديداً في حرش الغار أو ما يُسمى بـ "الحرش الأسود".

وعُلم أن مجموعة من السوريّين تقوم بالتسلل يومياً من الجانب السوري عبر الحدود، حيث تعبر النهر الكبير نحو الحرش الأسود في منجز، وتعمد إلى قطع مئات الأشجار مطلقة النار على كل من يحاول الإقتراب منها، وتنقل الناتج إلى الأراضي السوريّة وتحديداً إلى بلدة عُزَيْر، وفق ما يؤكد أهالي المنطقة.

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يُشار إلى ان "الحرش الأسود" هو مصنّف منطقة مهمّة للنباتات Important Plant Area، كما أنه يقع ضمن معلم مدرج على اللائحة التمهيديّة لمواقع التراث العالمي للأونيسكو.