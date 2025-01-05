هذا ما كشفته اشتباكات الجيش في البقاع

تخوّفت مصادر معنيَّة بمواكبة ملف التهريب عبر الحدود من تكثيف المُهربين لأنشطتهم في المناطق الأقرب إلى الساحل السوري مع لبنان وذلك تدراكاً لأمرين: الأول يرتبطُ بالأحوال الجويَّة التي تؤثر على المناطق البقاعية والثاني يتعلق بالإجراءات المشددة التي تشهدها المنطقة هناك بعد الإشتباكات الأخيرة التي دارت بين الجيش ومسلحين سوريين في منطقة معربون - بعلبك.

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وذكرت المصادر أنَّ ما حصل في معربون كشف عن شيئين أساسيين وهما أن الجيش يراقبُ بفعالية المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا وبالتالي رصد خطوة فتح معابر غير شرعية، فيما الأمر الثاني يتعلّق بوجود نوايا حقيقية لمسلحين بتأسيس طرق عبور إلى لبنان، علماً أن هؤلاء قد يكونون من جماعات التهريب السابقة والتي تسعى لاستئناف نشاطها عند الحدود مستغلةً حالة عدم الإستقرار الأمني داخل سوريا في الوقت الرّاهن.