20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مَن "سيطيّر" نصاب جلسة الخميس؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
05-01-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المفترض أن تتبلور صورة التحالفات الرئاسية من الآن وحتى مساء الأربعاء في 8 الجاري. فالجميع في سباق مع الوقت. وهذا الوقت المتبقي حتى انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني لا يعمل لصالح أي مرشح محتمل. فالمرشحون كثر. وهذا ما يجعل الجلسة الرئاسية مشتتة الأصوات في الجلسة الأولى بالطبع، إذ أنه من المتوقع ألا يحصل أي مرشح على 86 صوتًا، وتصبح بالتالي الجلسات المتتالية غير مضمونة النتائج لمصلحة أي من هؤلاء المرشحين، الذين سيتقاسمون الأصوات المشتتة، بحيث أن أيا منهم لن يستطيع أن يصل إلى عتبة الـ 65 صوتًا لكي يصبح رئيسًا بفعل الدستور، الذي لم يتحدّث عن اجماع في هذه الجلسات، وإن كان النصاب لها يعتمد على حضور الـ 86 نائبًا لهذه الجلسات. وهذا الأمر جعل الجلسات السابقة غير منتجة، بل عقيمة. وفي كل مرّة كان نواب محور "الممانعة" يطيّرون نصاب الجلسات المتتالية المفترضة، وذلك لخوفهم من أي قطبة مخفية لدى نواب محور "المعارضة"، التي استطاعت تأمين 59 صوتًا للوزير السابق جهاد أزعور. وكان في الإمكان، برأي أركان هذا المحور، تأمين 65 صوتًا لو لم يُعمد إلى تطيير النصاب في الجلسات المتتالية، التي تحدّث عنها الدستور في شكل واضح وصريح.
Advertisement
ولأن مسألة "تطيير" نصاب الجلسات التي تلي جلسة الانتخاب الأولى قد أُدرجت في خانة العرف، الذي كرّسته القوى "الممانعة" على مدى 12 جلسة، فإن اللجوء إلى هذا العرف من قبل كلا الطرفين قد أصبح في حكم واقع الأمر من المسلمات. فتعطيل النصاب بات يُعتبر، وخلافًا للدستور، حقًّا مكتسبًا يمكن أن يلجأ إليه كل من في استطاعته تأمين الثلث المعطّل، خصوصًا إذا تيقن من أجواء الجلسة الأولى أن مرشحه لن يستطيع أن يحصل على 65 صوتًا في الجلسات المتتالية، وذلك وفق منطق "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
فإذا تأكد لـ "المعارضة" بأن ثمة "لعبة" برلمانية قد تضمن لأحد مرشحي قوى "الممانعة"، وإن لم يكن اسم الوزير السابق سليمان فرنجية واحدًا منهم، من خلال سعي الرئيس بري إلى تأمين 65 صوتًا لأي مرشح آخر عبر صفقات سياسية جانبية مع الكتل الوازنة، ومن بينها نواب "لبنان الكبير" ونواب "اللقاء الديمقراطي" ونواب "كتلة الاعتدال الوطني"، وعدد لا بأس به من النواب المستقلين، الذين يتماهون مع خيارات "الثنائي الشيعي"، فإن نواب هذه "المعارضة" سيلجأون إلى واحد من أمرين: إمّا عدم تأمين النصاب للجلسة الأولى، وإمّا "تطير" النصاب في الجلسة التالية في حال لم يقفل الرئيس بري محضر الأولى.
وما يمكن أن يلجأ إليه نواب "المعارضة" قد يلجأ إليه بالتوازي نواب "الممانعة"، خصوصًا إذا لم تتبلور الصورة النهائية لـ "بازيل" التفاهمات الرئاسية بالنسبة إلى توافق ما على اسم مرشح قد يحصل من الجلسة الأولى على أكثر من 86 صوتًا.
وفي رأي بعض الذين يواكبون حركة الاتصالات فإن الوصول إلى تفاهم اللحظات الأخيرة على مرشح واحد أو مرشحين أو ثلاثة مرشحين على أبعد تقدير مستبعد لعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر في الوقت المتبقي قبل جلسة الخميس، خصوصًا أن كلمة السر لم تأتِ بعد. وقد يكون السبب الرئيسي لتأخر وصول هذه الكلمة التطورات المتسارعة في سوريا وفي ما تقوم به إسرائيل في القرى الأمامية، حيث تواصل خرقها لاتفاق وقف النار من دون وازع أو رادع، وفي ظل استمرار "حزب الله" في ممارسة سياسة "ضبط النفس"، وهو الذي يعطي لنفسه فرصة عدم الانجرار إلى أي "مغامرة" شبيهة بحرب الاسناد قبل انقضاء مهلة الستين يومًا. وفي الانتظار فإنه سيبني على الشيء مقتضاه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
Lebanon 24
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
13:19 | 2025-01-04
04/01/2025 01:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر تعيينه نقيبًا للفنانين في سوريا... إليكم أول تعليق للفنان السوري الشهير
Lebanon 24
بعد انتشار خبر تعيينه نقيبًا للفنانين في سوريا... إليكم أول تعليق للفنان السوري الشهير
08:37 | 2025-01-04
04/01/2025 08:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
15:11 | 2025-01-04
04/01/2025 03:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
14:03 | 2025-01-04
04/01/2025 02:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي
Lebanon 24
عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي
12:30 | 2025-01-04
04/01/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
08:23 | 2025-01-05
الحجار استقبل اسامة سعد ومهنئين بالاعياد
08:11 | 2025-01-05
حمادة: للتفاهم على رئيس تتوافر فيه مواصفات لها علاقة بالسيادة وبحماية لبنان
07:52 | 2025-01-05
بكمين مُحكم... مُخابرات الجيش أوقفت أحد ابرز تجار المُخدرات
07:28 | 2025-01-05
توقيف شخصين في القبة
07:16 | 2025-01-05
المجلس الوطني الأرثوذكسي: لانتخاب قائد الجيش
07:07 | 2025-01-05
برو: المقاومة على جهوزية في الميدان وفي الاستحقاقات الرئاسية
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
05/01/2025 15:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
05/01/2025 15:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
05/01/2025 15:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24