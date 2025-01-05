دولة تعرّضت لـ90 هزّة أرضيّة في وقتٍ قصيرٍ.. وهكذا علّق خبير لبنانيّ عما يجري فيها

علّق الخبير الجيولوجيّ طوني نمر على الهزّات الأرضيّة التي تضرب إثيوبيا.

وقال نمر: "سؤال متكرر تلقّيته في اليومين الماضيين عمّا يحصل جيولوجياً في أثيوبيا؟ خلال الأسبوعين الماضيين ولغاية اليوم، حصل في أثيوبيا ما يزيد عن 90 هزة أرضية فاقت قوتها الـ4 درجات، ووصلت أقواها الى 5.8 درجات يوم أمس، وفق المرصد الأورو متوسطي.

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وأضاف نمر عبر "إكس": "تحصل هذه الهزات في منطقة مثلث عفار شرقي أفريقيا حيث تتباعد قشرة الأرض عن بعضها لتشكّل شقوق وفتوحات ينجم عنها تكوين أودية ضخمة وعميقة، وذات مصارف بركانية. هذه العوامل تحصل في الجزء الأثيوبي ممّا يعرف جغرافياً بـ"الأخدود الأفريقي" والذي يصل الى خليج عدن والبحر الأحمر".

وختم قائلاً: "تجدر الاشارة الى أن هذه الحركات الأرضية التي تبعد عن فالق البحر الميت مثلاً ما يزيد عن 2000 كلم لا تتمدد على مسافات بعيدة في فترات زمنية قصيرة، وبالتالي هي تبقى محصورة في مناطق حصولها لسنوات طويلة".