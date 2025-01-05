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لبنان

برو: المقاومة على جهوزية في الميدان وفي الاستحقاقات الرئاسية

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:07
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على "جهوزية المقاومة في الميدان من خلال استئناف حضورها القوي والحكيم للدفاع عن لبنان وشعبه".

كلام برو جاء خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" للشهيد محمد علي رشيد في كفرسالا- عمشيت، في حضور شخصيات سياسية واجتماعية وعائلة الشهيد. وقال: "نحن حاضرون في المقاومة وحاضرون في الاستحقاق الرئاسي لتطبيق الدستور، لما في ذلك مصلحة لبنان وشعبه من خلال جلسة انتخاب الرئيس، وحاضرون في ملف إعادة الإعمار الذي لن نسمح للتدخلات الخارجية أن تحول بيننا وبين خدمة شعبنا".
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وختم برو: "من غير المسموح أن يتم تدمير منازلنا مرتين، ومن غير المسموح لأي أحد طامح لرئاسة حكومة أو جمهورية أن يقدم أوراق اعتماد على حساب شعبنا وتضحياته التي قدمها من أجل لبنان".
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