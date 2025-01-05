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لبنان

بالصورة... الجيش أغلق معبر شهيرة في منطقة خط البترول - وادي خالد

Lebanon 24
05-01-2025 | 09:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة من الجيش أغلقت معبر شهيرة غير الشرعيّ في منطقة خط البترول - وادي خالد، عند الحدود الشمالية في عكار.
 
 
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