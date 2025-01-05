الصمد: نأمل أن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

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استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلدية النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفداً من المؤهلين المتقاعدين في جهاز أمن الدولة شكروه على ما قام به لجهة مساعدتهم بالحصول على قسائم محروقات مستحقة لهم ولم تُصرف سابقاً.وشكر أعضاء الوفد للصمد، في بيان، "الجهد الذي بذله لإحقاق الحق وإعطاء المؤهلين المتقاعدين حقهم في قسائم المحروقات"، موضحين أنهم "جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية لتوجيه الشكر النابع من القلب، لأنكم بعملكم هذا قدمتم المساعدة لكل عائلات المؤهلين المتقاعدين الذين يرزحون تحت عبء الوضع الإقتصادي الصعب، وتدني القيمة الشرائية لراتب المتقاعد".وناشد الوفد الصمد من موقعه "أن تسعوا لتحسين هذا الوضع الصعب لنتمكن من أن نعيش بأدنى مقومات العيش الكريم، وبخاصة أن الأغلبية منا لا دخل ماديا لهم سوى الراتب التقاعدي، وتجاوزوا الستين سنة من العمر، بعد أن أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطن، ويبلغ عددهم 840 مؤهلاً متقاعداً"، متمنين عليه "السعي لتثبيت حقنا في قسائم المحروقات في موازنة العام 2025 وقوننته ليكون نافذاً في الموازانات اللاحقة".الصمد ردّ بكلمة قال فيها: "هذا حق لكم وقد ساعدناكم في الحصول على قسائم محروقات مستحقة لكم بعد مطالعات قانونية ومتابعة أخذت وقتاً"، واعداً أن "حقوق المؤهلين المتقاعدين سيتكرس ولن يكون هناك عودة إلى الوراء"، ومضيفاً أن "الأهم من كل ذلك هو القيام بورشة عمل لإنجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة، على أن تلحظ مفعولاً رجعياً منذ العام 2019 بما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، لأنهم ظلموا، وهذا حق مكتسب لهم".وأضاف: "نأمل أن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية ويتم تشكيل حكومة جديدة وتفعيل الإدارة".وختم: "حصلت الحرب ووقعت خسائر كبيرة، لكن طالما الحقوق لم تسترد وطالما هناك احتلال سيكون هناك دائماً مقاومة، وهذا موقف ثابت لنا. نحن نراهن على الجيش اللبناني والقرارات الدولية لتنفيذها بعد التزام لبنان بها، إنما نريد ممن أعطوا ضمانات تنفيذ هذه القرارات، لأنه إذا لم يتم تنفيذها لا يعني ذلك القبول أن تبقى إسرائيل تسرح وتمرح في لبنان".وقدم أعضاء الوفد درعاً تذكارية تكريماً وتقديراً للنائب الصمد.ثم استقبل الصمد وفداً من المؤهلين والرتباء المتقاعدين في الضابطة الجمركية، أوضحوا له أنهم تقدموا بطلب إلى المديرية العامة للجمارك من أجل "تأخير تسريحهم من الخدمة، وهم قرابة 180 مؤهلا ورتيبا من مختلف المناطق اللبنانية، وفتح دورة إدارية لهم إسوة ببقية الأجهزة العسكرية الأخرى، كما أن القانون ينص على حق رجال الضابطة الجمركية في تمديد خدمتهم خمس سنوات إضافية، لكن الرد قوبل بالرفض"، واعتبروا أن "تسريحهم دون تبرير مقنع تركنا وعائلاتنا نواجه أصعب الظروف الإقتصادية، وهذا يعد ظلماً كبيراً لنا ولأبنائنا الذين تشردوا من المدارس والجامعات"، مناشدين "جميع أصحاب الضمائر الحية النظر إلى حالنا بعدما حُرمنا من حقوقنا في التعويضات والرواتب التي لا تكفي لسد إحتياجاتنا الضرورية".كما استقبل النائب الصمد رؤساء بلديات ناقش معهم شؤون بلدياتهم، ومخاتير ووفوداً شعبية وفاعليات من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار والشمال حيث بحث معهم شؤوناً عامة وخاصة.