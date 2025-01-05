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لبنان
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا
Lebanon 24
05-01-2025
|
11:43
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قامت جرافات معادية بأعمال هندسية داخل الاراضي اللبنانية عند اطراف بلدة الضهيرة الحدودية، ونفذ العدو تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا، بعد تفجير صباحي عند مثلث طيرحرفا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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