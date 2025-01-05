الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا

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قامت جرافات معادية بأعمال هندسية داخل الاراضي اللبنانية عند اطراف بلدة الضهيرة الحدودية، ونفذ العدو تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا، بعد تفجير صباحي عند مثلث طيرحرفا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".