حسين الموسوي: لنبذ الفتن وحفظ دماء وتضحيات الشهداء

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نظم "حزب الله" وأهالي الشهداء: محمد مهدي الموسوي، حسين عمار الموسوي، حبيب علي الموسوي وعائلته وأخواته، احتفالا تأبينيا في بلدة النبي الشيت تكريما لهم، بحضور فاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.استهل الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم، ووثائقي عن حياة الشهداء، وكلمه لنجل الشهيد حسين عمار الموسوي.وألقى المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي كلمة أشار فيها إلى أن "هناك هجمة شرسة على مجتمع المقاومة، ويتوجب علينا جميعا الإنتباه إلى كيفية التعاطي مع هذه الهجمة الشرسة، والتأكيد على ما يوحدنا، ونبذ الفتن وكل ما يفرق أبناء مجتمعنا، حفظا لدماء الشهداء وتضحياتهم".والختام بمجلس عزاء حسيني.