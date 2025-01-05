Advertisement

لبنان

حسين الموسوي: لنبذ الفتن وحفظ دماء وتضحيات الشهداء

Lebanon 24
05-01-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1301665-638717000538127549.png
Doc-P-1301665-638717000538127549.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم "حزب الله" وأهالي الشهداء: محمد مهدي الموسوي، حسين عمار الموسوي، حبيب علي الموسوي وعائلته وأخواته، احتفالا تأبينيا في بلدة النبي الشيت تكريما لهم، بحضور فاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.
Advertisement

استهل الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم، ووثائقي عن حياة الشهداء، وكلمه لنجل الشهيد حسين عمار الموسوي.

وألقى المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي كلمة أشار فيها إلى أن "هناك هجمة شرسة على مجتمع المقاومة، ويتوجب علينا جميعا الإنتباه إلى كيفية التعاطي مع هذه الهجمة الشرسة، والتأكيد على ما يوحدنا، ونبذ الفتن وكل ما يفرق أبناء مجتمعنا، حفظا لدماء الشهداء وتضحياتهم".

والختام بمجلس عزاء حسيني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-01-05
15:42 | 2025-01-05
15:27 | 2025-01-05
15:00 | 2025-01-05
14:13 | 2025-01-05
14:00 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24