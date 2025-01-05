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لبنان

أمطار متفرقة فجراً في المناطق الجبلية والداخلية... اليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
05-01-2025 | 15:42
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة فجراً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية".
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