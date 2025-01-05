في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار وبلبلة ومداهمات لتوقيف الفاعل

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تطور اشكال في مدينة الميناء داخل أمام احد المقاهي بالقرب من مسجد عمر، إلى إطلاق نار ما ادى إلى إصابة المدعو “ع.ر” بجروح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بغير المستقرة.وقد فر مطلق النار من المكان بعد وقوع الحادث.وفور نقل الجريح الى المستشفى تجمّع عدد كبير من أهالي المدينة أمام قسم الطوارئ، وسط حال من الغضب والتوتر، عقب إصابة الشاب عبد رجب برصاص أُطلق عليه أمام أحد المقاهي بالقرب من مسجد عمر في مدينة الميناء.وفيما يطالب الأهالي باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة السلاح المتفلت التي تهدد أمن المدينة، باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث، وللغاية داهمت قوة من الجيش منزل مطلق النار في منطقة الميناء - شارع الأندلس، إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه. وأكدت مصادر أن الدوريات الأمنية مستمرة لتوقيف الفاعل وإحالته إلى القضاء، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".