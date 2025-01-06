سلة عقوبات أميركية جديدة ضد اشخاص ومؤسسات لبنانية

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قال مصدر دبلوماسي لبناني على تواصل يومي مع إدارة دولة أوروبية معنية بالشأن اللبناني انه سمع كلاماً واضحاً من مسؤولين رفيعي المستوى في هذه الدولة، وخلاصته أن الإدارة الأميركية الجديدة في صدد درس سلة من العقوبات على عدد من الأشخاص والمؤسسات الخاصة في لبنان ، وذلك لتورطهم بالفساد المالي والسياسي وتقويضهم للدولة ومؤسساتها.المصدر أشار الى أن إنتخابات رئاسة الجمهورية، إذا كانت بالمستوى المطلوب دولياً، سوف تخفف من هذه العقوبات، أما إذا بقي الآداء على حاله كما كان سائداً، فسيكون هناك حملة عقوبات قاسية وستفاجئ الجميع بشموليتها .