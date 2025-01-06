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لبنان

بري تابع الاوضاع العامة خلال لقائه منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:29
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني .
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والتقى بري أيضاً وفداً من الهيئات الإقتصادية، ضم: الوزير السابق محمد شقير ، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ، نقيب المحامين فادي المصري ، نقيب المهندسين فادي حنا ، نقيب الأطباء يوسف بخاش  ونائبا رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وحسن فقيه حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والمعيشية منه.
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