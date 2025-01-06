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لبنان

أبي رميا: جو الخماسية واضح

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:11
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أوضح النائب سيمون أبي رميا بعد الاجتماع الموسع لكتل التوافق والاعتدال والتشاوري أن جو الخماسية كان واضحًا، مشيرًا إلى أن الأمير يزيد بن فرحان عبّر عن هذا الأمر بوضوح.

وأكد أبي رميا أن الأهم في هذه المرحلة هو أن يكون النواب على كلمة واحدة لتجنب انتخاب رئيس "تهريبة" يكسر طرفًا لصالح آخر.
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